بالفيديو.. مريح المريح: الصرامي كان يدافع عن نادي النصر وهو مخطئ 100%

ماجد محمد(صدى):

قال الإعلامي الرياضي مريح المريح أن المتحدث السابق لنادي النصر سعود الصرامي كان يدافع عن النصر والنصر مخطئ 100%

وأضاف المريح خلال مداخلة مع برنامج “الحصاد الرياضي :” أن الصرامي من بعد حديث مهاجم نادي النصر السابق ماجد عبدالله تغيرت حدة دفاعه عن النصر وأسلوبه “.

وأشار المريح أن المهاجم ماجد عبدالله له فضل كبير على كرتنا ورياضتنا وهو بمثل الاساطير في الملعب وفي الإدارة