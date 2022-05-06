بلدية ضباء تزيل عبارة العنز تسرح والتيس قاعد بالبيت

علي القحطاني(صدى):

أصدرت بلدية ضباء بيان توضيحي بشأن عبارة “العنز تسرح والتيس قاعد بالبيت” المقتبسة من مثل شعبي والذي تم وضعها كواجهة على الكورنيش الشمالي.

وأكدت البلدية أنه قد تم إزالة الأمثال المشار لها بعد أن أثارت هذه الأمثال حفيظة الأهالي شاكرة للجميع حرصهم وتواصلهم.

وأوضح المواطنون أن ما تقوم به بلدية ضباء كل عام في تزيين الكورنيش الشمالي يبعث السرور في نفوس الزوار، لكن العبارة التي وضعتها على الكورنيش تعد من المفاهيم الخادشة للحياء، وذلك بحسب صحيفة “عكاظ”.