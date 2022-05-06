بالفيديو.. سبب تسمية “سوق الحب” في الدمام بهذا الاسم

الرياض(صدى):

انطلقت فعاليات مهرجان “أيام سوق الحب” الثاني في الدمام والذي يشهد اقبالاً من الأهالي نسبة إلى تاريخة العريق وكثرة المحلات به.

ويعد سوق الحب من أهم وأقدم الأسواق في المنطقة الشرقية ويقع تحديدًا في وسط الدمام وهو مشهور لدى الأهالي والعائلات بسوق الحب لتاريخه العريق.

وبحسب المعلومات كان سابقًا يطلق عليه “سوق الحَب” لكنها حورت هذه الكلمة ليصبح سوق الحب لوجود محلات كثيرة تهتم بالملابس النسائية وكذلك الذهب وغيرها، بحسب تقرير مصور عرضته “الإخبارية”.