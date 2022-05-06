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الهيئة الملكية توفر وظائف شاغرة في عدة مجالات

الهيئة الملكية توفر وظائف شاغرة في عدة مجالات
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة الملكية عن توفر وظائف إدارية وقانونية وتقنية وهندسية شاغرة، وذلك وفقًا للمسميات والشروط التالية:

الوظائف

– أخصائي دعم تقني

– فني تقنية معلومات

– محلل دعم تقني

– أخصائي دراسات بيئية

– أخصائي إدارة علاقات الشركاء

– أخصائي إدارة خدمات تقنية المعلومات

– محلل مراقبة حياة بحرية وفطرية :

– أخصائي دعم تطبيقات

– محلل جودة هواء وأرصاد جوية

– مطور تطبيقات

– مستشار قانوني

– منسق خدمات صناعية

– منسق خدمات تجارية

– منسق استثمارات / اخصائي استثمارات

– أخصائي تطوير الأعمال

– أخصائي تطوير خدمات لوجستية

– مهندس ميكانيكي

– أخصائي تكامل صناعي

– مشرف تصاميم

– أخصائي تأمين

– مهندس مدني

– مهندس مشروع

– أخصائي تقييم مخاطر

– أخصائي خطط استمرارية الأعمال

– أخصائي خطط الإخلاء

كما تتوفر وظائف أخرى يمكن الاطلاع عليها والتقديم من خلال رابط الموقع حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.


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