الهيئة الملكية توفر وظائف شاغرة في عدة مجالات
كشفت الهيئة الملكية عن توفر وظائف إدارية وقانونية وتقنية وهندسية شاغرة، وذلك وفقًا للمسميات والشروط التالية:
الوظائف
– أخصائي دعم تقني
– فني تقنية معلومات
– محلل دعم تقني
– أخصائي دراسات بيئية
– أخصائي إدارة علاقات الشركاء
– أخصائي إدارة خدمات تقنية المعلومات
– محلل مراقبة حياة بحرية وفطرية :
– أخصائي دعم تطبيقات
– محلل جودة هواء وأرصاد جوية
– مطور تطبيقات
– مستشار قانوني
– منسق خدمات صناعية
– منسق خدمات تجارية
– منسق استثمارات / اخصائي استثمارات
– أخصائي تطوير الأعمال
– أخصائي تطوير خدمات لوجستية
– مهندس ميكانيكي
– أخصائي تكامل صناعي
– مشرف تصاميم
– أخصائي تأمين
– مهندس مدني
– مهندس مشروع
– أخصائي تقييم مخاطر
– أخصائي خطط استمرارية الأعمال
– أخصائي خطط الإخلاء
كما تتوفر وظائف أخرى يمكن الاطلاع عليها والتقديم من خلال رابط الموقع حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.
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