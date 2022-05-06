بالفيديو.. كواليس تلقّي البلاغات في مركز العمليّات الأمنية الموحدة

الرياض(صدى):

كشف المقدم المهندس أحمد بن حمدان شرف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية، كواليس تلقي البلاغات في مركز العمليات الأمنية الموحدة.

وأوضح “بن حمدان” أن كافة البلاغات الطارئة يتم تلقيها في “911” تتضمن أي بلاغ أمني أو خدمي أو إنساني وبمجرد الاتصال يتم الرد في خلال أول ثانيتين.

كما أشار لوجود لوحات بالصالة تعطي انطباع للمشرف على الصالة بكم عدد المتلقين وعدد البلاغات التي تم تلقيها وجزء آخر من لوحة المؤشرات تتضمن حالة الطقس.

أما عن رحلة تلقي البلاغ، أضاف: “بداية رحلة البلاغ تبدأ من صالة تلقي البلاغات فبمجرد الاتصال نحدد الحالة الطارئة ويتم تقييمها لتدخل الجهات التي تستوجب الحالة المقدم بشأنها البلاغ”، وذلك بحسب تقرير بثته قناة “السعودية”.