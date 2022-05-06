بالفيديو.. تفاوت كبير يثير الجدل بين أسعار تذاكر مدرجات النصر والشباب

ماجد محمد(صدى):

أثارت أسعار تذاكر مدرجات ⁧‫النصر‬⁩ ومدرجات الشباب‬⁩ بملعب مرسول بارك في الرياض، اليوم الجمعة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الجدل الكبير بسبب وجود تفاوت بينهما .

وقال الإعلامي وليد الفراج عبر برنامجه ” أكشن مع وليد” :”أن أسعار تذاكر النصر تراوحت من 35 إلى 40 ريالًا، بينما جاءت أسعار تذاكر جماهير الشباب بـ 75 ريالًا .

وأوضح الفراج أن فارق الـ40 ريالًا أثار الجدل بين الجماهير بسبب عدم وجود معايير تضمن المساواة في أسعار التذاكر، مُشيرًا إلى أنه أول مرةً يرى هذا الشيء وتكون أسعار التذاكر في نفس المباراة تكون مختلفة .