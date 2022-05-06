الفنانة غادة عبدالرازق تثير الجدل بسبب نحافتها الشديدة

القاهرة(صدى):

ظهرت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق بنحافة لافتة في أحدث ظهور لها، مما جعل الكثير من متابعيها يسألونها عن السر وراء هذه النحافة.

وجاءت تساؤلات الجمهور بعدما نشرت الفنانة صوراً أظهرتها بجسم نحيف، وظهر على وجهها وجسدها فقدان شديد للوزن.

وقال أحد المتابعين لها في تعليق :” خسيتي أوي كده ليه، وأنا بحبك بس اتغيرتي»، و«الرفع بزيادة في الست بيضيع جمالها»، و«كده أوفر يا ست غادة الإستايل غير لائق”.

فيما قال متابع آخر :” أنا مش مصدق إن دي غادة عبد الرازق»، و«شكلك إتغير أوي لما خسيتي”.