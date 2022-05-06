أمريكا تضع قيود صارمة على استخدام لقاح جونسون أند جونسون

واشنطن(صدى):

وضع المنظمون الأميركيون، أمس الخميس، قيودًا صارمة على من يمكنه تلقي لقاح كوفيد-19 من شركة جونسون آند جونسون بسبب خطر الإصابة بمتلازمة تخثر الدم النادرة.

وأفادت الإدارة بأنها قيدت تصريح الاستخدام الطارئ للقاح جونسون فقط للأشخاص البالغين، والذين لا يستطيعون تلقي لقاح مختلف، أو لا يمكنهم الوصول إلى اللقاحات الأخرى المصرح بها المعتمدة، أو لأولئك الذين يطلبون لقاح جونسون أند جونسون على وجه التحديد.

وقال مسؤولون بالإدارة:” ، أن قرار التقييد جاء بعد إجراء مراجعات أخرى على البيانات المتعلقة بخطر الإصابة بجلطات دموية مهددة للحياة في غضون أسبوعين من التطعيم”.