مواصفات وأسعار فورد 2022 في المملكة

أميرة خالد(صدى):

تحتل شركة فورد الأمريكية دائمًا مراكز متقدمة في قائمة السيارات الأكثر مبيعًا حول العالم، ولذلك سنقدم لكم أهم المعلومات حول مواصفات واسعار فورد 2022 في المملكة.

وتوفرت فئة سيارات السيدان المدمجة فورد إسكورت بمحرك جديد كلياً سعة 1.5 لتر وقوة 125 حصاناً وعزم 150 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات، مع تجربة قيادة مريحة.

وجاءت اسعار فورد اسكورت في المملكة كالآتي:

امبيانتي بسعر 60,000 ريال

امبيانتي بلس بسعر 61,000 ريال

ترند بسعر 66,000 ريال

ترند بلس بسعر 67,500 ريال

تيتانيوم بسعر 76,000 ريال

وجاءت فئة السيدان المتوسطة فورد تورس بمحرك توربو سعة 2 لتر بقوة 240 حصانًا، بالإضافة إلى العديد من الميزات مثل غطاء محرك عازل للصوت والحرارة ومقاعد مع خيار للتنجيد الجلدي الراقي وأنظمة الأمان المتطورة،

وأسعار فورد توروس كالتالي:

امبيانتي بسعر 122,000 ريال

ترند بسعر 132,000 ريال

ترند بلس بسعر 133,000 ريال

تيتانيوم بسعر 148,000 ريال

تيتانيوم بلس 156,000 ريال

وتضمنت سيارات فورد ايدج فئة الكروس أوفر، على محرك رباعي الأسطوانات بقوة 250 حصانًا مزودًا بشاحن توربيني متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات يمكنه التسارع من 0-96 كم / ساعة في 7 ثوانٍ .

وجاءت أسعار فئة الكروس أوفر كالتالي :

فورد ايدج 2022 Ambient تبدأ من سعر 145,000 ريال

فورد ايدج 2022 Trend تبدأ من سعر 161,000 ريال

فورد ايدج 2022 ST تبدأ من سعر 225,000 ريال