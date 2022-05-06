الكشف عن انتيجرا 2023 أول سيارة بناقل حركة يدوي

أزاحت شركة “أكيورا” الستار عن سيارة “انتيجرا 2023 “، والذي بدأ الإنتاج رسميًا لسيارة الهاتشباك الجديدة ذات مستوى التجهيز الأساسي العلامة التجارية

وتتسم تلك السيارة بشكلها القياسي بمحرك رباعي الأسطوانات مزودًا بشاحن توربيني سعة 1.5 لتر بقوة 200 حصان بسعة 1.5 لتر مستعار من هوندا سيفيك Si.

ويبدأ سعر انتجرا 2023 من 31،895 دولارًا للفئة الأساسية حيث يأتي مزودًا بناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار ، ولكن يمكن للمشترين أيضًا اختيار ناقل يدوي من ست سرعات.

ويتطلب ذلك اختيار حزمة A-Spec والتكنولوجيا وهي تضيف معدات جيدة مثل الترس التفاضلي المحدود الانزلاق والمخمدات التكيفية ولكن يرفع السعر إلى 36895 دولارًا.

وستبدأ سيارة أكيورا انتجرا 2023 في الوصول إلى الوكلاء في أوائل يونيو، كما ستقوم أكيورا بفتح باب الحجز على موقعها الرسمي بالإنترنت.