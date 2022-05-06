شاهد.. عروسين يثيران الجدل بسبب احتفالهم بالزي التقليدي المتوارث في زفافهم

فهمي محمد(صدى):

شهدت مدينة تعز اليمنية موجة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، أثناء احتفال عروسين بزفافهما بالزي التقليدي الشعبي المتوارث

وانتشرت العديد من صور احتفال العروسين في مهرجان المنتزه الذي نظمه مكتب الثقافة بتعز، وسط حضور جماهيري كبير خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وتعارضت آراء المتابعين على مواقع التواصل بين المؤيد والمعارض، حيث اعتبر البعض أنه تجديد للتراث القديم مع الالتزام بالعادات والتقاليد التي يحث عليها الدين الإسلامي.

بينما رأى آخرون أن العروسين عبرا بطريقة خالفت المعتقدات وتقاليد بعض القبائل اليمنية التي تفرض على المرأة الحشمة الكاملة وإقامة مراسيم الزواج على نحو منفصل.

وقال العريس عقبة عباس عبر حسابه على فيسبوك :” أنه يتلقى مئات الرسائل والتهديدات على نحو مخيف ومرعب، لكونه احتفل بطريقته وقناعته دون أذية أحد “.