التحالف: وجود مقاتلين أجانب في صفوف الحوثيين

فهمي محمد(صدى):

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اليوم الجمعة، عن وجود مقاتلين أجانب في صفوف الحوثيين ضمن الأسرى، جارِ تسليمهم لسفارات بلدانهم

وأفاد بمغادرة الطائرة الثانية لنقل الأسرى الحوثيين إلى اليمن ضمن المبادرة السعودية الإنسانية، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” .

وكان التحالف العربي قد أعلن صباح اليوم عن مغادرة أولى طائرات نقل الأسرى الحوثيين إلى اليمن ضمن المبادرة السعودية الإنسانية.