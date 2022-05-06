فوائد صحية للشمام تجعلك تواظب على تناوله

أميرة خالد(صدى):

يعتبر الشمام واحد من أهم الفواكه الموسمية الشعبية التي يمكن الحصول عليها بسهولة في فصل الصيف، والذي يحتوي على العديد من الفوائد الصحية

حيث يساعد البوتاسيوم الموجود في الشمام على خفض ضغط الدم ، وبالتالي الحفاظ على صحة القلب، كما أن الأدينوزين الموجود في الشمام له خصائص ترقق الدم ، مما يقلل تلقائيًا من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وتساعد الكميات الكبيرة من فيتامين أ وبيتا كاروتين في الشمام على زيادة حدة البصر وتقليل خطر الإصابة بإعتام عدسة العين، بالإضافة إلى أنه يذيب الجلطات ويخفض من تقلصات العضلات .

كما أنه يعلاج اضطرابات الكلى والحصوات، ويعمل على تنظيف الكلى بسبب احتوائه على نسبة عالية من الماء.