المجلس الأولمبي الآسيوي يعلن تأجيل دورة الألعاب الآسيوية 2022

ماجد محمد(صدى):

كشف المجلس الأولمبي الآسيوي اليوم الجمعة عن تأجيل دورة الألعاب الآسيوية 2022، المقررة في مدينة هانجتشو الصينية.

وقال المجلس الأولمبي:” أنه سيتم الاتفاق على المواعيد الجديدة لدورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة والإعلان عنها في المستقبل القريب“.

وأضاف: ”كنا على استعداد تام لتقديم الألعاب في الوقت المحدد على الرغم من التحديات العالمية”، مُشيرًا إلى أن القرار أُتخذ من قِبل جميع أصحاب الشأن بعد النظر بعناية في حالة الوباء وحجم الألعاب“.

وتشهد شنغهاي ومدن كبرى أخرى في الوقت الحالي عمليات إغلاق صارمة، كما تشهد العاصمة بكين قيوداً وعدد كبير من الاختبارات.

ويُذكر أن هناك فعاليات رياضية أخرى عديدة في الصين قد تأجلت أو أُلغيت خلال فترة جائحة كوفيد -19