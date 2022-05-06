وزارة الموارد البشرية تطبق قرار قصر العمل في الترجمة والسكرتارية

الرياض(صدى):

قررت وزارة الموارد البشرية تطبيق القرار الصادر في شهر أكتوبر الماضي، بقصر العمل على السعوديين في مهن : السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون وإدخال البيانات، وذلك في مختلف مناطق المملكة، ابتداءًا من الأحد 8 مايو 2022 .

وحددت الوزارة الحد الأدنى للاحتساب في نسب التوطين بـ 5000 ريال للمترجمين وأمناء المخزون، ويوفر القرار 20 ألف وظيفة للمواطنين والمواطنات.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود الوزارة في توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين من الجنسين، وتوسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل.