شاهد.. بكاء جوزيه مورينيو عقب التأهل لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي

وكالات(صدى):

بكى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لروما، عقب قيادة فريقه إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم الليلة الماضية.

ومن جانبه، قال “مورينيو” عن تلك اللحظة: “بكيت لأن مشاعري كانت مع كل من يحب هذا النادي، هذا نادٍ عملاق، لقد بلغنا النهائي فقط ولم نحقق اللقب بعد لكن هذا يعني الكثير للنادي“.

وتابع ”بالطبع لقد مررت بلحظات أكبر من هذه لكنني لا أشعر بنفسي، بل بالجماهير واللاعبين. هذه البطولة بالنسبة لنا مثل دوري الأبطال“.

وكان تامي أبراهام قد سجل هدفا بضربة رأس في الشوط الأول ليقود روما الإيطالي للفوز 1-صفر على ليستر سيتي الليلة الماضية.

وأصبحت النتيجة الإجمالية 2-1 ليواجه فينوورد الهولندي في نهائي النسخة الأولى من البطولة في 25 مايو.