محام: آلية احتساب النفقة ستكون إلكترونية دون اجتهاد

الرياض(صدى):

أوضح المحامي نايف المرشدي أن وزارة العدل تطرح مشروع لائحة نظام الأحوال الشخصية لإبداء الرأي، وذلك لاحتساب النفقة الكترونيًا دون جهد .

وقال نايف المرشدي خلال مشاركته على “برنامج 120”: ” أصبح اليوم لدينا معيار 1 إلى معيار 10 تدخل على شكل معلوماتي، بعدها تخرج النفقة بشكل دقيق ” .

وأشار المرشدي إلى أن المقصد من هذا هو تقليل التفاوت في تقديرات النفقة، لافتًا أنه بعد مشروع لائحة نظام الأحوال الشخصية أصبح بإمكان طالب النفقة والمدعي عليه، أن يحسم الأمر بشكل آلي وسريع

وأفاد بأن نظام الأحوال الشخصية سيقضي على جميع المشكلات التي تعاني منها الأسرة والمرأة، مُشيرًا أن اللائحة التنفيذية أوضحت إجراءات قضايا التركات لما يخص الأطراف المتوفيين وحفظ حقوقهم.

وأكد نايف المرشدي أنه لا يمكن توريث الأبناء الذكور والإناث بالتساوي حتى لو كانت الوصية بذلك.

فيديو | المحامي نايف المرشدي لـ #برنامج_120: آلية احتساب النفقة ستكون إلكترونية دون اجتهاد حسب لائحة الأحوال الشخصية pic.twitter.com/9NGO88wpzt — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 6, 2022