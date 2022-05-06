حكام لقاءات اليوم في الجولة الـ 26 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان

ماجد محمد(صدى):

كشفت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم في الجولة الـ 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الرياضي 2021- 2022 .

ويدير سامي الجريس حكم الساحة في مباراة الفتح ضد الاتحاد على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالإحساء، ويساعده فهد العمري وفيصل القحطاني، والحكم الرابع رائد الزهراني ، وعبدالله الشهري حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده عبدالعزيز البرية .

بينما مباراة أبها ضد الفيصل يديرها حكم الساحة خالد الطريس على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها، ويساعده عمر الجمل وسعد السبيعي، والحكم الرابع خالد الجهني، وأحمد الرميخاني حكمًا لتقنية الفيديو ويساعدة محمد الوحيمر .

ويدير محمد الهويس حكم الساحة في مباراة النصر ضد الشباب على ملعب مرسول بارك في الرياض ويساعده ياسر السلطان وخلف الشمري، والحكم الرابع محمد البريدي، وماجد الشمراني حكمًا لتقنية الفيديو ويساعده هشام الرفاعي .