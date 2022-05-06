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خبير: 60% من المشروعات السكنية جودتها سيئة

خبير: 60% من المشروعات السكنية جودتها سيئة
الرياض(صدى):

كشف المهندس خالد الزهراني خبير في إدارة المشاريع والأعمال، أن 60% من المشروعات السكنية الجديدة جودتها سيئة.

وقال “الزهراني” إن 60% من المشروعات السكنية الجديدة جودتها وتتسم بسوء التنفيذ والبناء، مشيرًا لوجود مبان أصدرت رخصا قبل اعتماد كود البناء.

كما أوضح أن العمر الافتراضي للمباني السكنية 35 عاما وبعد ذلك يفضل هدمها وإعادة بنائها، مبينًا أن أسعار الوحدات السكنية في بعض المدن السكنية غير منطقية، وذلك بحسب قناة “الإخبارية”.


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