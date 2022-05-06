أحمد المسيند : ما حدث في مطار جدة أمر مؤسف ومزعج

جدة(صدى):

أوضح أحمد المسيند مدير عام الإتصال المؤسسي والتسويق بشركة مطارات القابضة أن ما حدث في مطار جدة أمر مؤسف ومزعج .

واكد أنه سيتم توضيح ومعرفة كافة الأسباب من اللجنة المشكلة برئاسة معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني .

وقال المسيند خلال مداخلة هاتفية على برنامج ” MBC في أسبوع ” أن الحركة الجوية استعادت حركتها بشكل متسارع في مملكتنا الحبيبة أكثر من أي سوق عالمي آخر “.

وأضاف :” أن اللجنة المشكلة برئاسة معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ستقوم بتوضيح كافة الأمور والأسباب المتعلقة بتأخير بعض رحلات المسافرين في مطار الملك عبدالعزيز “.

وأشار المسيند إلى تكاتف الجهود الحكومية والقطاع الخاص الذي ساهم في استعادة الأمور إلى أوضاعها الطبيعية .

وأفاد بأن العمل جارِ لتحسين وتعزيز الخطط وتطويرها، لافتًا أن التعامل مع شركة دبل العالمية الخاصة بتشغيل المطارات ستسهم بشكل كبير في مثل هذه الأزمات وتفادي الأسباب المستقبيلة .

وناشد أحمد المسيند الوسائل الإعلامية أن تسعى لتغطية الأمور الآن وهي تسير بوضعها الطبيعي، مؤكدًا على حفظ حقوق المسافرين المتضررين، لافتًا أن الهيئة العامة للطيران المدني لها لائحة تضمن حفظ حقوق المسافرين .