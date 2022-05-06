بالفيديو .. مواطن: النجارة مصدر رزقي ودخلي وصل لـ25 ألف ريال

عادل الحربي(صدى):

خاض المواطن يوسف الوسيدي العمل في مهنة النجارة، ووصل دخله في أحد الأشهر إلى 25 ألف ريال، بعدما كان 3 آلاف في بداية مشواره في هذه المهنة.

وأوضح أنه درس دبلوم نجارة عامة، وكان دخله عندما كان طالبا نحو 3000 ريال، مضيفا أن دخله وصل في أحد الأشهر إلى 25 ألف ريال، وذلك وفقا لما ذكره بقناة “الإخبارية”.

ولفت إلى أنه بدأ عمله بمفرده، مضيفا أنه سيوسع عمله مع شريك آخر قريبا، لافتا إلى أن عدم وعي الأفراد أدى إلى وجود غش في النجارة.

ونصح بالتعامل مع النجاريين الذين يهتمون بالاكسسوارات وطريقة تركيبها، والرسم المرتبط به، والاهتمام بالمفصلات، مضيفا أن مراعاة ذلك سيجعل المنتج يعيش لفترة أطول.