بالصور .. وزير الرياضة يشارك في اجتماع المجلس الأولمبي الآسيوي

ماجد محمد(صدى):

حضر وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الاجتماع الـ77 للمكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي، في العاصمة الأوزبكية طشقند.

وشهد الاجتماع تأجيل موعد إقامة دورة الألعاب الآسيوية 2022 إلى العام المقبل، نظرا للظروف المحيطة بجائحة كورونا، واستندادا لتقارير مراجعة تقارير اللجان العاملة ومستجدات الحركة الأولمبية الآسيوية.

يذكر أن الاجتماع حضره أيضا نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، عضو المكتب التنفيذي رئيس لجنة التعليم بالمجلس الأولمبي الآسيوي، الأمير فهد بن جلوي