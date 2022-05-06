بالفيديو.. الخضيري يتحدث عن فوائد التدخين المزعومة وصناعة الوهم

أميرة خالد(صدى):

تحدث الدكتور فهد الخضيري عن فوائد التدخين المزعومة وصناعة الوهم، مؤكداً أن التدخين لا يعتبر تعديل مزاج بطريقة صحية.

وقال الخضيري :” التدخين يحدث تمدد غير صحي بواسطة المادة النيكوتينبة التي تعمل على الاسترخاء ثم الشد ثم الاسترخاء مرة أخرى ثم الشد، وكل هذا يعد استرخاء مرضى، وليس شبيها بالاسترخاء النفسي الذي يأتي عن ذكر الله”.

وأضاف ” ثلث المدخنين يموتون بسبب التمدد، حيث لا يوجد طريقة الآن لعلاج هذا التمدد سواء أدوية أو جراحة ويموت المريض في هذه الحالة خلال ٦ أو ٩ أشهر تقريبا