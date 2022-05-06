وكيل وزارة الإعلام اليمني: مبادرة المملكة بإطلاق سراح الأسرى تعكس سياسة التحالف

فهمي محمد(صدى):

أكد وكيل وزارة الإعلام اليمني، أسامة الشرمي، أن مبادرة المملكة بإطلاق سراح الأسرى تعكس سياسة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الإنسانية.

وأضاف أن الحكومة الشرعية في اليمن تدعم هذه المبادرات، كما أن ذلك يأتي ضمن سياسة التحالف في النظر لجميع اليمنيين على قدم المساواة، متمنيا أن يقوم الحوثي بإطلاق ما لديهم من أسرى، ذلك وفقا لما ذكره في قناة “الإخبارية”.

يذكر أن مطار عدن باليمن شهد اليوم وصول أولى طائرات نقل الأسرى الحوثيين إلى اليمن، والتي تأتي ضمن مبادرة المملكة الإنسانية.