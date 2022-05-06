بالفيديو.. أحمد الغامدي يكشف قصصا لتجاوزات هيئة الأمر بالمعروف تروى لأول مرة

الرياض(صدى):

كشف الدكتور أحمد الغامدي المسؤول السابق في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قصصا عن تجاوزات الهيئة تروى لأول مرة.

وقال الغامدي :” مرة من المرات ضبطت سيارة لابني وكانت زوجتي معه، كان يأخذها لشراء بعض الأشياء وذهب لشراء وجبة طعام من السوق ونظرا لازدخام المطعم قال لها ابقى في السيارة وأنا سأشتري”.

وأضاف ” فكان ابني كل فترة من الوقت للآخر يذهب إليها ليطمئن عليها داخل السيارة ويعود مرة أخرى إلى المطعم، وكانت هنا سيارة الهيئة تراقب الوضع”.

وتابع” عندما انتهى ابني من شراء الطعام عاد وركب السيارة وانطلق وهنا سيارة الهيئة أغلقت عليه، فنزل من السيارة فسألوه من التي معك، فقال لهم أنا فلان وهذه والدتي، فقالوا نسألها وطلب بطاقته”.

واستطرد” ومن ثم اتصلوا بي وكنت وقتها في حلقة درس بالمسجد وعندما تكرر الاتصال قمت بالرد فسألوني واخبروني بمواصفات السيارة والابن ليتأكدوا من صحة ما قال فرددت عليهم وقولت لهم نعم هذا ابني وهذه سيارته ووالدته. ”