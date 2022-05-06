استثمار 6 مليار دولار في مجمع للصلب ومعادن السيارات الكهربية

الرياض(صدى):

قامت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بتوفير ستة مليارات دولار لمجمع لألواح الصلب ومصنع لمعادن بطاريات السيارات الكهربائية ضمن خطط تهدف لجذب استثمارات بقيمة 32 مليار دولار في قطاع التعدين.

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف:” هدف الوزارة هو تمويل 9 مشروعات للمعادن والفلزات

وتشمل المشاريع الـ9 مجمعا لألواح الصلب بقيمة 4 مليارات دولار لبناء السفن، ومشروعات في قطاعات النفط والغاز والبناء والدفاع ومجمع الصلب “الأخضر”، الذي سيوفر السيارات وتغليف المواد الغذائية والآلات والمعدات، وقطاعات صناعية أخرى”.

وأكد وزير الصناعة أن المشروعات ستوفر أكثر من 14 ألف فرصة عمل، لافتاً إلى أنه هناك 145 طلب ترخيص استكشاف من شركات أجنبية قيد الفحص الآن لدى الوزارة .