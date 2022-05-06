مقتل طفلة أدخلت رأسها في عرين أسد

الخرطوم(صدى):

لقت طفلة بعمر 10 سنوات مصرعها في حديقة حيوان في مدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق في السودان أثناء تنزها مع أسرتها.

ودفع الفضول الطفلة الصغيرة إلى إدخال رأسها في عرين الأسد أثناء ابتعاد حارس الحديقة عن المكان، فاستغل الأسد هذه الفرصة وانقض على الفتاة.

وتسبب هذا الحادث في إصابة الطفلة بعدة إصابات أدت إلى وفاتها بعدما تم نقلها إلى المستشفى.