” التعليم ” تحدد طريقة الحصول على شهادة الحضور بمؤتمر التعليم الدولي

الرياض(صدى):

أوضحت وزارة التعليم طريقة التسجيل والحصول على شهادة حضور جلسات مؤتمر ومعرض التعليم الدولي.

وذكرت أن المؤتمر سينطلق بعد غد بمشاركة وزراء وخبراء تعليم وأكثر من 262 جامعة عالمية ومحلية، مشيرة إلى أن التسجيل يكون بالدخول عبر رابط الحساب الإلكتروني للمؤتمر iCEE.SA.

وأضافت أن الخطوات التالية تكون بالضغط على التسجيل وتعبئة النموذج الإلكتروني بالمعلومات المطلوبة، وبعدها ستصل للفرد رسالة تأكيد التسجيل عبر البريد الإلكتروني متضمنة بطاقة الدخول وعليها باركود.

وأكدت أنه بعد انتهاء الجلسة سيتم إرسال شهادة الحضور الرسمية المعتمدة إلى البريد الإلكتروني، مضيفة بأن الشهادة معتمدة من قبل خدمة إصدار شهادات التطوير المهني المستمر في المملكة المتحدة.