أرتيتا يجدد عقده مع أرسنال حتى 2025

وكالات(صدى):

كشف نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الجمعة أن مدربه ميكل أرتيتا، وقع عقدا جديدا للنادي حتى عام 2025.

وقال “أرتيتا” : “متحمس وممتن وسعيد حقا اليوم عندما تحدثت مع المدير جوش كرونكي كان بإمكانه رؤية النادي في نفس النقطة التي أريدها، وقد أراد أن يصل النادي للطريق الذي أريده أيضا”.

وأضاف “أرتيتا”: “نريد الارتقاء بالنادي إلى المستوى التالي والمنافسة بقوة مع أبرز الأندية. ومن أجل القيام بذلك يجب أن نلعب في دوري الأبطال.. يجب أن نكون قادرين على تطوير الفريق، وتحسين لاعبينا”