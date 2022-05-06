محامي: قرار المنازعات بمنع الهلال من التسجيل لفترتين سيتم إلغاؤه

نواف السالم(صدى):

توقع المختص في القضايا الرياضية في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والمحكمة الرياضية الدولية “كاس”، المحامي علي عباس، أن يلغي مركز التحكيم الرياضي قرار غرفة فض المنازعات بمنع الهلال من التسجيل لفترتين.

وكانت غرفة فض المنازعات باتحاد كرة القدم قد قررت إيقاف نادي الهلال عن التسجيل لفترتين، وإيقاف لاعبه محمد كنو عن المشاركة في المباريات المحلية والدولية لمدة 4 أشهر.

وأوضح أن اتهام الهلال بتحريض لاعب على فسخ عقده مع نادٍ آخر، يحتاج إلى يقين ثابت يعتمد عليه في اتخاذ قرار العقوبة وفقًا لصحيفة “الاقتصادية”.

وأضاف أن الهلال سيقوم باستئناف على قرار غرفة فض المنازعات، من أجل تعليق عقوبة منع التسجيل، وقد يتم اتخاذ القرار قبل بدء فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.