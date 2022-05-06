استشاري: التهاب الكبد يصيب الأطفال الذين متوسط أعمارهم من سنتين إلى 5 سنوات (فيديو)

أميرة خالد(صدى):

‏أوضح الدكتور مشاري العيفان استشاري أمراض الجهاز الهضمي لدى الأطفال أن التهاب الكبد يصيب الأطفال الذين متوسط أعمارهم من سنتين إلى خمس سنوات ولم يصنف حتى الآن كوباء عالمي.

وقال العيفان :” في بعض الحالات المسجلة كان هناك ١٧ حالة احتاجوا زراعة كبد، وكذلك تم تسجيل حالة وفاة واحدة، وأغلب الحالات التي سجلت كانت في أوروبا”.

وأضاف ” هذا المرض يعتبر عرض عام والسبب الحقيقي غير معروف إلى الآن، حيث ربطت بعض حالات الفيروسات بهذا المرض، لكن الوقاية العامة هي أهم شئ من غسيل اليدين، والابتعاد عن المصابين بالأعراض التنفسية بالماسك “.