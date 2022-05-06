شاهد.. انتهاء أزمة مطار جدة بشكل كامل

جدة(صدى):

انفرجت أزمة مطار جدة بشكل كبير حيث لا يوجد انتظار في الساحات الخارجية، كما وفرت إدارة المطار السكن لمن تأخرت رحلاتهم خلال اليومين الماضيين.

َوانتهت الأزمة بشكل “كامل”، فيما قدمت إدارة المطار 70 ألف وجبة للمسافرين ووفرت السكن لمن تأخرت رحلاتهم

وتم التعامل مع أزمة الازدحام في الصالة الشمالية والتي استمرت لثلاث أيام، حيث تم الانتهاء منها كاملة،من خلال الإجراءات التي تم اتباعها الفترة الماضية، من نقل عدد من الرحلات إلى صالة الحجاج، وعمل الصالة بطاقة استيعايبة عالية.

فيديو | مراسل #الإخبارية عبدالله الخرجي: انتهاء أزمة #مطار_جدة بشكل "كامل" وإدارة المطار قدمت 70 ألف وجبة للمسافرين ووفرت السكن لمن تأخرت رحلاتهم#مطار_الملك_عبدالعزيز pic.twitter.com/0LTyKmCynv — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 6, 2022