نيران تلتهم عش الزوجية وتصيب العريس قبل الزفاف بدقائق

القاهرة(صدى):

أصُيب عريس مصري بحروق من الدرجة الأولى إثر نشوب حريق بشقة الزوجية قبيل نزوله إلى كوافير عروسته بمحافظة سوهاج في مصر .

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث حيث تبين نشوب حريق بشقة عريس – 20 سنة- وبسؤاله قال أنه كان يكوي قميص بدلة زفافه وترك المكواة بالكهرباء وذهب ليفتح باب شقته لصديقه.

وأضاف، أنه تفاجأ بدخان خانق ونيران مُشتعلة نالت من أثاث عُش الزوجية، كما أصيب العريس بحروق نارية من الدرجة الأولى، فيما تم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماد النيران