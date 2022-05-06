جسر الملك فهد: لا يُعتد بالهوية الرقمية عبر «توكلنا».. ويلزم «البطاقة الأصلية» عند السفر

الرياض(صدى):

أوضحت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أن بطاقة الهوية الرقمية في تطبيق «توكلنا» لا يعتد بها عند الرغبة في السفر عبر منفذ الجسر، وألزمت إبراز الهوية الوطنية الأصلية حسب الجهة المعنية.

وأكدت على ضرورة تحقق المسافرين من توفر المتطلبات اللازمة والإجراءات المعتمدة لمغادرة المواطنين ومرافقيهم من المملكة عبر جسر الملك فهد إلى البحرين.

وأشارت إلى أنه فيما يختص بالبالغين، فيُسمح بالسفر لمن تلقى الجرعات الثلاث من لقاح كورونا، ومن لم يمض أكثر من 3 أشهر على تلقيه الجرعة الثانية.

وأوضحت أنه بالنسبة للأشخاص الأقل من 16 عاماً فلابد من تلقي جرعتين من لقاح «كوفيد-19»، بينما من تبلغ أعمارهم أقل من 12 عاما فيُشترط وجود تأمين ضد «كوفيد-19» بغض النظر عن حالة التحصين.

وتابعت، يشترط في حالة العمالة المنزلية ظهور حالة «محصن» في تطبيق «توكلنا»، ومرافقة الكفيل أو من يحمل اسمه (الأبناء والبنات).