النصر يسحق شباك الشباب برباعية

طلال الغامدي(صدى):

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من التغلب على نظيره الشباب، بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم النصر بهدف أحرزه عبدالإله العمري في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول، ثم تبعه تاليسكا بهدف آخر في الدقيقة 31 بعدها هدف ثالث من خلال اللاعب عبدالمجيد الصليهم في الدقيقة 34.

وتقدم النصر بهدف رابع في الدقيقة 50 من خلال اللاعب تاليسكا، لكن الشباب قلص الفارق بهدفين من خلال اللاعبين تركي العمار في الدقيقة 55، وكارلوس جونيور في الدقيقة 80.

ومن المقرر أن يواجه النصر نظيره الرائد يوم الجمعة 13 مايو في حين سيواجه الشباب نظيره الفيصلي يوم الخميس 12 مايو الحالي.