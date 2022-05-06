جامعة الملك خالد تكشف عن موعد برامج الدراسات العليا المدفوعة الرسوم

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الملك خالد مُمثلة في عمادة الدراسات العليا عن موعد برامج الدراسات العليا للمراحل الثلاث (الدبلوم العالي، الماجستير، الدكتوراه) المتاحة للقبول للعام الجامعي القادم 1444هـ.

وأوضحت الجامعة، الكليات المتاح تقديمها:

– كلية الشريعة وأصول الدين.

– كلية العلوم الإنسانية.

– كلية التربية.

– كلية اللغات والترجمة.

– كلية الأعمال.

– كلية العلوم.

– كلية علوم الحاسب.

– كلية الهندسة.

– كلية الطب.

– كلية العلوم الطبية التطبيقية بخميس مشيط.

– كلية الصيدلة.

وأشارت إلى أن التقديم يبدأ يوم الإثنين بتاريخ 1443/10/08هـ الموافق 2022/05/09م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1443/10/20هـ الموافق 2022/05/21م، من خلال الموقع.

هنا