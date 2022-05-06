شركة مشاري الشثري تعلن عن ٢٣١ وظيفة شاغرة
أعلنت شركة مشاري الشثري للاستشارات الهندسية، عن توفر 231 وظيفة شاغرة، عبر بوابة التوظيف في موقعها الإلكتروني.
وأوضحت الشركة المسميات الوظيفية المطلوبة وهي :
– مراقب موقع.
– مساح.
– أخصائي مواد.
– حاسب كميات.
– مهندس كهرباء.
– مهندس تخطيط برامج زمنية.
– أخصائي تنسيق مواقع.
– مهندس امن وسلامة.
– مهندس موقع.
– مهندس طرق رئيسي.
– مهندس برمجيات.
– مهندس شبكات.
– سكرتير.
– أخصائي موارد بشرية.
– مهندس مرور أول.
– مهندس مدني انشائي.
– مهندس أمن وسلامة.
– مهندس معماري.
– مهندس مدني.
– مشرف أعمال طوارئ.
– مُحلل نظم.
– مهندس مدني (طرق).
– مراقب طرق.
– مساح.
– حاسب كميات.
– مهندس مدني (تصريف السيول).
– مهندس كهرباء.
– مراقب سيول.
وأشارت إلى أن التقديم متاحا من الآن من خلال الموقع
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