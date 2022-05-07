بالصور.. الفرق الاستعراضية التفاعلية تبهر زوار موسم جدة في “آرت بروميناد”

نايف السالم(صدى):

شكلت عروض الفرق الاستعراضية التفاعلية في منطقة جدة آرت بروميناد كرنفالاً من الفرح والتشويق لزوّار موسم جدة؛ راسمة السعادة على وجيه الصغار والكبار.

وتحولت ممرات وساحات منطقة جدة آرت إلى مسرح كبير للعروض المشوقة للفرق الاستعراضية التي تقدم كل يوم لوحات فنية مبهجة، وتجارب مذهلة، وأفكار جديدة لزوار موسم جدة مثل: عروض الماء والنار، والعروض الهوائية، والعجلة المضيئة، وعازفة الناي المعلّقة، وكرة الهيليوم الطائرة التي تحمل فناناً يقدم عروضاً استعراضية في الهواء.

وجذب أنظار الجمهور المسرح المائي، والمسيرات الاستعراضية المتحركة التي تقدم فقراتها على امتداد ساحات المنطقة؛ حيث حظيت هذه العروض الحية باهتمام كبير من مختلف الفئات العمرية للاستمتاع بالفقرات المقدمة.