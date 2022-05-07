بالصور.. “مارينا اليخوت” تستقبل زوار موسم جدة

نايف السالم(صدى):

تستقبل منطقة المارينا في نادي جدة لليخوت زوار موسم جدة بعد غدٍ الأحد الموافق 8 مايو بالعديد من المطاعم والمقاه المتنوعة المطلة على الواجهة البحرية.

وتجذب منطقة المارينا بنادي اليخوت الأنظار بإطلالتها البحرية البديعة، وتنوع الخيارات فيها، وتضم العديد من التجارب العالمية من مطاعم ومقاه فاخرة، ومجموعة من المتاجر المتنوعة للأزياء والعطور والهدايا.

وتتيح للزائر فرصة تذوق تجارب المطاعم العالمية، والتسوق الفاخر من أشهر الماركات والأزياء والإكسسوارات، فيما يضم النادي مرسى للسفن يصل ارتفاعه إلى 135 متراً، ويتسع لأكثر من 100 يخت، فضلًا عن شاطئ حصري لأعضاء نادي جدة لليخوت.