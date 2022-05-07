‏أضرار التعرض للدخان الناتج عن احتراق الشمع

واشنطن(صدى):

أطلق خبير الكيمياء العضوية الباحث الأمريكي، دان جوبلر، تحذيرات من التعرّض للأبخرة والدخان الناتجين عن احتراق الشمع في المنزل، لما لها من آثار بالغة الخطورة على صحة الإنسان.

وقال جوبلر، أن استنشاق تلك الأبخرة بشكل مستمر يؤدّي إلى تثبيط قدرة خلايا المثانة على النمو بشكل طبيعي، مما يتسبب في تضررها وقصور وظائفها.

وأكد أن الشمع المنزلي مصنوع من روائح وأصباغ صناعية مضافاً إليها شمع البرافين الرخيص، والتي يتطاير منها عند حرقها مركبات خطيرة؛ مثل: “أول أكسيد الكربون، وثاني أكسيد الكبريت، والبنزوبيرين، والتولوين”.