“التأمينات” توضح منافع تأمينية للمُشتركة حال عدم صرف مستحقات الدفعة الواحدة

الرياض(صدى):

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن عدم صرف مستحقات الدفعة الواحدة يُمكّن المشتركة من الحصول على 5 منافع تأمينية.

وأوضحت المؤسسة، أنه في حال عدم صرف المشتركة لمستحقات الدفعة الواحدة ستحصل على معاش تقاعدي عند بلوغ سن الستين، ومعاش التقاعد المبكر، وستتمكن من صرف معاش عند حدوث عجز غير مهني.

وذكرت أن المشتركة ستتمكن كذلك من صرف معاش لأفراد العائلة في حالة الوفاة، وضم المُدد في حال الانتقال إلى عمل حكومي.