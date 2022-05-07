شركات اللقاحات تعتزم وقف الإنتاج بعد تراجع أسهمها

برلين(صدى):

تراجعت أسعار أسهم الشركات المنتجة للقاحات المقاومة لفيروس كورونا بعد انحساره وقلة الطلب على الشراء.

وانخفض سعر سهم شركة “بيونتيك” الألمانية بنسبة 3%، و”نوفافاكس” الأمريكية بنسبة 3.4%، وفايزر الأمريكية بنسبة 2.8%، فيما قالت شركة “آسبن فارما كير” ومقرها جنوب أفريقيا، أنها تحتاج إلى التزامات واضحة بطلبيات من لقاحها وإلا فإنها ستحول خط الإنتاج الخاص بكورونا لإنتاج عقاقير التخدير التي تحظى بطلبيات أكثر.

وأوضحت مسؤول التجارة الاستراتيجية بالشركة ستافروس نيكولاو، أنه لا توجد أية طلبيات على اللقاح الذي يحمل علامتها التجارية والمخصص للبيع المباشر في أفريقيا.