بالفيديو.. انخفاض كبير في منسوب مياه نهر دجلة بالعراق

بغداد(صدى):

رصد مقطع فيديو وجود انخفاض كبير لمنسوب مياه نهر دجلة في العراق؛ وذلك بعد أن كان يُعرف بغزارته التي تفوق غزارة الفرات.

وظهر بالفيديو تدني مستوى المياه في النهر حيث يبدو الشاب الذي يسير في النهر وكأنه يمشي على سطح المياه في بقعة تتوسط النهر.

ومن جانبها، كشفت وزارة الموارد المائية العراقية أن المياه التي يحصل عليه العراق من نهري دجلة والفرات سوف تجف في غضون 20 عاما بسبب ظروف المناخ.

تجدر الإشارة إلى أن حالات الجفاف والعواصف الرملية ودرجات الحرارة التي تتجاوز الـ50 درجة مئوية شائعة بشكل متزايد في العراق.