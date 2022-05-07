شاهد.. حديث ساخن بين العنزي وفودة عن اللقطة الجدلية التي شهدتها مباراة النصر والشباب

ماجد محمد(صدى):

تحدث الناقد الرياضي محمد العنزي مع الخبير التحكيمي محمد فودة في نقاش ساخن على الهواء عن اللقطة الجدلية التي شهدتها مباراة النصر والشباب .

وقال “فودة “خلال مداخلة على برنامج ” أكشن مع وليد”: “فواز القرني حارس الشباب لم يستحق الحصول على بطاقة حمراء في اللعبة التي عرقل فيها لاعب النصر”.

وأشار إلى أن الحكم اتخذ قرار صحيح باحتساب ركلة جزاء وإشهار بطاقة صفراء لحارس الشباب، وذلك وفقا لما ينص عليه قانون كرة القدم.

ورد عليه محمد العنزي قائلاً:” إن هذه اللقطة شهدت دفع من حارس الشباب للاعب النصر، كان يستوجب إشهار البطاقة الحمراء للحارس”.