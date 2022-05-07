نصائح للوقاية من اضطرابات القولون العصبي

أميرة خالد(صدى):

تُعاني العديد من النساء من تهيج القولون العصبي وهو الأمر الذي يسبب اضطراب المعدة والانزعاج، وسنستعرض في هذا السياق أبرز الطرق لتجنب اضطرابات القولون العصبي.

بداية يجب تنظيم النظام الغذائي حتى يصبح مكون من ثلاث وجبات رئيسية ووجبتين خفيفتان؛ وذلك للحفاظ على سلامة الجهاز الهضمي والقولون.

كما تحتاج السيدات للعودة تدريجياً إلى الأطعمة الصحية وخاصة الأطعمة التي تعزز صحة القولون مثل “الخضروات الورقية والفواكه والبروتين”.

وتتضمن تلك النصائح أيضًا من الماء والسوائل لتحسين عملية الهضم والتخفيف من أعراض القولون العصبي والتقليل من مشروبات الكافيين.