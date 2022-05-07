شاهد.. علي معيض: الاتحاد فقد الشخصية مع إيقاف المولد

طلال الغامدي(صدى):

أوضح الناقد الرياضي علي معيض أنه على المستوى الإداري أصبح نادي الاتحاد خارج الملعب وذلك مع ظهور قضية النصر ضد عبد الرزاق حمدالله، واحتجاج نادي النصر وإيقاف اللاعب فهد المولد .

وقال “معيض” خلال مداخلة على برنامج ” الحصاد الرياضي” :” أشوف أن من الأشياء اللي أثرت على الاتحاد اليوم وفي المباريات السابقة، هي افتقادهم لفهد المولد والعامل النفسي الذي كان يعمل عليه مدرب الإتحاد

كونترا ” .

وتابع علي المعيض :” لا يمكن أن يسير فريق على اجتهاد لاعبين أو على حلول فردية فقط “.