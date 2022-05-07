شاهد.. علي معيض: الاتحاد فقد الشخصية مع إيقاف المولد
أوضح الناقد الرياضي علي معيض أنه على المستوى الإداري أصبح نادي الاتحاد خارج الملعب وذلك مع ظهور قضية النصر ضد عبد الرزاق حمدالله، واحتجاج نادي النصر وإيقاف اللاعب فهد المولد .
وقال “معيض” خلال مداخلة على برنامج ” الحصاد الرياضي” :” أشوف أن من الأشياء اللي أثرت على الاتحاد اليوم وفي المباريات السابقة، هي افتقادهم لفهد المولد والعامل النفسي الذي كان يعمل عليه مدرب الإتحاد
كونترا ” .
وتابع علي المعيض :” لا يمكن أن يسير فريق على اجتهاد لاعبين أو على حلول فردية فقط “.
🗣 علي معيض – جدة:
الاتحاد و "حمدالله" فقدوا الشخصية مع إيقاف المولد وظهور القضية .
الحصاد الرياضي …@Ali_maeed1418 pic.twitter.com/mNi80w7lqA
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) May 6, 2022
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