بالصور.. مواصفات بورش 911 جي تي 2 آر إس سبورت

وكالات(صدى):

كشفت صور تجسسية عن النموذج الأولي لبورش 911 جي تي 2 آر إس كلوب سبورت 25″، التي سيتم تسليمها في يناير 2023م.

وأوضحت الصور بعض التغييرات، حيث تم إعادة تصميم المئزر الأمامي الذي يعمل على تحسين تدفق الهواء، وهذا ما يساعد على زيادة القوة السفلية على المحور الأمامي.

وجاء الطراز متميزًا بغطاء محرك فريد من ألياف الكربون، بالإضافة إلى جناح خلفي ضخم وفتحات تهوية أمامية، ونظام عادم جديد وموزع، وقفص أمان وعجلات قفل مركزي مقاس 18 بوصة.

كما اعتمدت السيارة الرياضية الألمانية عالية الأداء على بريكات كاربون سيراميك مع 6 مكابس في الأمام بحجم ديسك 410 ملم، وفي الخلف 4 مكابس بحجم ديسك 390 ملم.

وتأتي بمحرك بوكسر 6 سلندرات بشكل خطي سعة 3.8 لتر، مستعار من شقيقتها بورش 911 تيربو اس، ولكنه زُود بشاحن توربيني مزدوج أكبر حجماً.