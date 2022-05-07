بالفيديو.. سقوط أعمدة الإنارة بسبب رياح الأحساء
أكدت لطيفة العويض مراسلة الإخبارية أنه لا يوجد أي خسائر بشرية بعد سقوط أعمدة كهربائية وإشارات المرورية بسبب الرياح التي شهدتها الأحساء.
وأوضحت “العويض” أن الجهات المعنية من المرور والدفاع المدني حضرت إلى المواقع واتخذت اللازم، مضيفة: “لا يوجد حوادث بشرية حدثت إنما جميعها سقوط لأعمدة الإنارة وإشارات المرورية بسبب الرياح”.
كما أشارت لتواجد المرور في مدينة المبرد والهفوف وجميع المناطق التي حدث فيها الحادث وشركة الكهرباء متواجدة والدفاع المدني وكذلك الأمانة.
فيديو | مراسلة #الإخبارية لطيفة العويض:
لا يوجد أي خسائر بشرية بعد سقوط أعمدة كهربائية وإشارات المرورية بسبب الرياح التي شهدتها #الأحساء pic.twitter.com/YnIc9KPMgB
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 7, 2022
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