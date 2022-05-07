إدارات التعليم تعلن مواعيد الدوام الدراسي بالتوقيت الصيفي

الرياض(صدى):

أعلنت ‫إدارات التعليم بعدد من المناطق، عن مواعيد بدء اليوم الدراسي بالتوقيت الصيفي، وذلك تزامنًا مع عودة طلاب وطالبات التعليم العام يوم غدٍ الأحد إلى مقاعد الدراسة.

وذكرت إداراتا تعليم وادي الدواسر والأفلاج بمنطقة الرياض، وكذلك الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، أن موعد الاصطفاف الصباحي للمدارس سيكون الساعة 6.45 صباحاً، وأما الحصة الأولى فستبدأ الساعة 7 صباحاً.

فيما اعتمدت إدارة التعليم العام بمنطقة الحدود الشمالية موعد الاصطفاف الصباحي لمدارس البنين والذي سيبدأ الساعة الـ 7 صباحاً، والحصة الأولى الساعة 7.15 صباحاً، فيما يبدأ الاصطفاف الصباحي لمدارس البنات الساعة 6.45 صباحاً، والحصة الأولى الساعة الـ 7 صباحاً.