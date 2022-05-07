شاهد.. مدينة يابانية تحتفل بمسابقة لبكاء الأطفال الرضع

طوكيو(صدى):

أقامت مدينة تسورووكا بمقاطعة ياماغاتا اليابانية، أمس “الخميس” احتفالاً غريبًا في مسابقة بيوم الطفل الذي يتم الاحتفال به سنوياً في يوم 5 مايو.

حيث جاء الاحتفال بوضع الأزواج لأطفالهم الرضع أمام الحكم، ومحاولة إخافتهم بأشكال غريبة حتى يشرعوا بالبكاء والصراخ، وشارك في اليوم الأول من المسابقة الغريبة أكثر من 60 رضيعاً.

ويُذكر أن هذه المسابقة تقام لاعتقاد شعبي ياباني، بأن بكاء الأطفال يبعد المِحن والشدائد، ويتم تحديد الطفل الفائز وفقاً لشدة بكائه.